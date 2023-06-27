أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نقل سموه خلاله تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، كما عبر سموه عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على الرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة والعافية وعلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقد أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المبادرة الكريمة، وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.