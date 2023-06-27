قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح أمس بزيارة وكيل ضابط أحمد عدنان أحمد المصاب جراء حادث مروري في مستشفى الفروانية، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية، حيث كان في استقباله مدير مستشفى الفروانية د.علي المطيري والكادر الطبي المشرف على حالة المصاب ونقل الفريق.

ونقل المكراد تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، الذي كان متابعا لحالته الصحية أولا بأول وتمنى له الشفاء العاجل.

هذا، وأكد الأطباء في المستشفى على استقرار الحالة الصحية للمصاب، وتمنى الفريق المكراد من الله الشفاء العاجل له وخروجه من المستشفى بأقرب وقت، كما تقدم الفريق المكراد بالشكر والتقدير لمدير المستشفى د.علي المطيري والكادر الطبي المتابع لحالة المصاب.

حضر الزيارة نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة وقطاع تنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال بدر ناصر ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد محمد بدر إبراهيم ومدير إدارة الشؤون الصحية العقيد فايز عبدالعزيز أحمد.