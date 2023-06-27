سعود عبد العزيز

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية عصر اليوم الثلاثاء يفيد بوجود حريق مخزن بمنطقة أمغرة.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت 4 فرق إطفاء إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرق تبين أنه حريق مخزن أجهزة كهربائية واخشاب بمساحة 2500 متر مربع، وعلى الفور تمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه واخماده وقد استخدمت فرق الإطفاء الربوت الآلي في عملية المكافحة و الذي يساعد في الوصول إلى اقرب نقطة للحريق

ولم يسفر الحادث عن وقوع اية إصابات.

وتهيب ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام ملاك المصانع والمخازن والمنشآت الصناعية والمباني التجارية لضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وازالة العقبات من الممرات الخارجية لتتمكن فرق الاطفاء من الوصول الى الحريق ومكافحته والسيطرة عليه بسهولة ويسر ودون اي عوائق.