تقدم سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت السفير أسامة شلتوت بخالص التهاني القلبية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وإلى الشعب الكويتي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الكويت بكل الخير والتقدم والأمن والأمان.كما تقدم السفير شلتوت بصادق التهاني إلى أبناء الجالية المصرية المقيمين بالكويت، داعيا الله أن يمن عليهم في هذه المناسبة السعيدة بالخير واليمن والبركات وأن ينعم الله على وطننا الحبيب مصر بالرخاء والاستقرار.