بداح العنزي



طالبت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بفتح مدارس خاصة ومراكز تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق المسموح بها.



جاء ذلك في كتاب مدير عام الهيئة د.بيبي العميري والذي أحالته إلى اللجنة الفنية في المجلس البلدي الى الجهاز التنفيذي للدراسة لإعداد تقرير للجنة.



وتضمن الكتاب: نظرا لقيام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتنفيذ دورها في تطبيق مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ كل التدابير اللازمة لتقديم افضل الخدمات المنتظمة والمتكاملة والمستمرة للأشخاص من ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في كل المجالات.



وبناء على القرار الوزاري لبلدية الكويت رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم البناء والجداول الملحقة به وما تضمنته احد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المدارس الخاصة في مختلف دولة الكويت والتي تستوجب الحصول على موافقة المجلس البلدي.



وبناء عليه يرجى الإيعاز لمن يلزم نحو المناطق المسموح بها فتح مدارس خاصة مراكز تأهيل للأشخاص من ذوي الإعاقة.



ولفت الكتاب إلى الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المدارس الخاصة في مختلف مناطق الكويت والتي تتضمن ما يلي:



1 - نسب البناء: تكون نسبة البناء بواقع 185% من مساحة الأرض شريطة ألا تزيد نسبة الاستغلال في الارض على 35% ولا تزيد مساحة أي طابق متكرر على 60% على الا يحسب الجزء المعلق بالأرضي وكذلك الأدراج والموزعات والممرات التي تخدم الفصول ضمن النسبة شريطة التقيد بالارتدادات المسموح بها في السكن الاستثماري.



2 - الارتدادات: تطبق الارتدادات حسب نظام المنطقة المقام بها المدرسة ويسمح بالتصاق غرفة الحارس واستراحة الطلبة بالطابق الأرضي.



3 - الارتفاعات: يجب الا يزيد ارتفاع البناء عن أربعة طوابق او ارتفاع المنطقة أيهما اقل بما فيها الارضي وذلك بمرحلتي المتوسط والثانوي، أما مرحلة الابتدائي فلا يزيد ارتفاع البناء عن ارضي وأول فقط ومرحلة الروضة فقط.



4 - الساحات: يجب توفير ساحات مفتوحة بحيث يمكن استغلالها كملاعب للتلاميذ، ويجوز تغطيتها من المواد الخفيفة شريطة ان تترك 50% منها مفرغة للتهوية والإضاءة الطبيعية وتكون بارتفاع سطح الطابق الأخير.



5 - الفصول: يجب ألا تقل مساحة الفصل عن 40م2، كما يجب توفير التهوية والإضاءة الطبيعية فيه.



6 - السرداب: يسمح باستغلال السرداب لأغراض تخديمية مثل المخازن وغرف التخديم والمطابخ ومواقف السيارات والملاعب وغيرها شريطة عدم استخدامه للمختبرات والفصول الدراسية.



7 - الممرات: يجب الا يقل عرض الممرات الداخلية والتي تخدم الفصول عن 2.4م وبحد اقصى 3م.



8 - التصميم المعماري: يسمح بأن تكون المدرسة مؤلفة من عدة مبان منفصلة او من مبنى واحد حسب التصميم.



9 - الأدراج: يجب الا يقل العرض الصافي للدرج عن 3م كما يجب الا تقل عرض البسطة عن عرض الدرج.