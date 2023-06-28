تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد اتصالا هاتفيا من قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول مايكل كوريلا تم خلاله تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.



وهنأ قائد القيادة المركزية الأميركية خلال اتصاله الشيخ أحمد الفهد بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.



وعبر الشيخ احمد الفهد عن شكره وتقديره على هذا الاتصال والذي يعكس عمق علاقات الصداقة التي تجمع الكويت والولايات المتحدة الأميركية وتطلعهما الدائم إلى تعزيز وترسيخ أواصر التعــاون والعمل الجماعي المشترك على كل الأصعـــدة والمستويات لاسيما ما يتعلق منها بالجوانــــب العسكريــة.