قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح الاثنين بزيارة المصاب وكيل ضابط أحمد عدنان أحمد جراء حادث مروري في مستشفى الفروانية وذلك للاطمئنان على حالته الصحية حيث كان في استقباله مدير مستشفى الفروانية د. علي المطيري والكادر الطبي المشرف على حالة المصاب. ونقل الفريق المكراد تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، الذي كان متابعا لحالته الصحية أولا بأول وتمنى له الشفاء العاجل. هذا، وأكد الأطباء في المستشفى استقرار الحالة الصحية للمصاب وتمنى الفريق المكراد من الله الشفاء العاجل له وخروجه من المستشفى بأقرب وقت، كما تقدم الفريق المكراد بالشكر والتقدير الى مدير المستشفى د.علي المطيري والكادر الطبي المتابع لحالة المصاب.