عاطف رمضان



أكد مدير الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة عبدالرحمن المطيري ان الوزارة تراقب الاسواق قبل وخلال وبعد عيد الاضحى المبارك، وخاصة المنتجات التي يكثر عليها الاقبال من قبل المستهلكين خلال العيد.



وقال المطيري في تصريح لـ «الأنباء» ان المراكز التابعة للرقابة والمنتشرة في مناطق الكويت تستقبل شكاوى المستهلكين، مبينا ان فرق الطوارئ التابعة للوزارة هي: طوارئ الكوت، والصديق، والشبرة، وسوق السمك، وتعمل خلال فترة العطل والاعياد.



وأشار الى انه وفق احصائية لعمل «الرقابة التجارية» خلال الفترة من ١ يناير الماضي وحتى اليوم فقد بلغ اجمالي المعاملات التي أنجزتها الادارة ٧٨٧٠ معاملة منها ١٧٤٠ محضر ضبط لمخالفات، لافتا الى أن الوزارة تراقب الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحلات في جميع محافظات الكويت على مدار العام.



وذكر ان مفتشي الوزارة يتأكدون من عدم وجود تنزيلات وهمية من خلال الاطلاع على تراخيص التنزيلات، وينتشرون في الأسواق، وفي حال وجود أي عمليات غش تجاري يتم إعداد محاضر ضبط لها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحويلهم الى النيابة التجارية.



ونصح المستهلكين في حال تعرضهم للغش او وجود شكاوى لديهم بالاحتفاظ بفاتورة الشراء والتوجه لأقرب مركز تابع للرقابة التجارية.