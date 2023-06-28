بارك المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود للقيادة السياسية والحكومة ومجلس الأمة بعيد الأضحى المبارك، متمنيا للكويت العزيزة كل تقدم وازدهار.



وحث الشيخ فيصل الحمود الجميع مواطنين ومقيمين على قضاء هذه الأيام المباركة في مزيد من التواد والتراحم والتلاحم والتكافل، محافظين على مقدرات بلدهم العزيز، ساعين إلى صون مرافقه ومواصلة الالتزام بالسلوكيات الحضارية التي عرف بها شعب ومقيمو الكويت.



وناشد الشيخ فيصل الحمود الشباب الزائرين للمرافق الترفيهية والاسواق والمولات التحلي بالهدوء والسكينة والاستمتاع بالاوقات في غير جلبة وتجنب أي اعمال تعكر صفو الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، داعيا اياهم الى المساهمة في أن تكون الحالة المرورية سلسة وذلك بالحرص على عدم القيادة برعونة واحترام القواعد المرورية وعدم تجاوز الخطوط الأرضية والإشارات والتهدئة عند الدوارات حفظا لسلامة الأرواح وتجنب «التقحيص» وازعاج المواطنين بممارسات غير حضارية.



ولفت الشيخ فيصل الحمود الى أهمية المحافظة على النظام العام وكذلك النظافة في الحدائق والشواطئ والمرافق العامة وذلك بحسن قضاء الاوقات فيها والتحلي بالمسؤولية.