تبادل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقيات التهاني والتبريكات مع أشقائه وإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة وأصحاب السمو أولياء العهود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



هذا، وقد ضمن سموه برقياته تحياته الأخوية وطيب تمنياته المقرونة بدعوات خالصة لله سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يفيء عليها بفضله نعمتي الأمن والاستقرار.



وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اجرى اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، نقل سموه خلاله تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى تعالى أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



وقد أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.



كما أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نقل سموه خلاله تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، كما عبر سموه عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على الرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة والعافية وعلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وقد أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المبادرة الكريمة، وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.كذلك، تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسائل تهنئة من رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك، وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يعيده على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمه، وأن يديم على سموه، حفظه الله، موفور الصحة وتمام العافية.



هذا، وقد بعث سمو لي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسائل شكر جوابية، ضمنها سموه شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن الأوفياء تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.



تهنئة رئيس جيبوتي بالعيد الوطني



بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا للرئيس جيله دوام الصحة والعافية.