أدى انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية إلى تباطؤ نمو إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة، فضلا عن نمو تكاليف إنتاج الصناعة، ويتوقع الخبراء ركودا في المستقبل القريب، وفقا لما نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.



ونقلت الصحيفة عن مايكل بلانت، الخبير في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ولاية دالاس، أن «الانخفاض في أسعار النفط والغاز، فضلا عن التكاليف المرتفعة، أوقف النمو في عدد الآبار الجديدة (في الولايات المتحدة) في الربع الثاني».



كما أظهر مؤشر البنك للنشاط التجاري في قطاع النفط الصخري نموا صفريا في الربع الثاني. وهذه هي أسوأ نتيجة منذ جائحة كورونا.



وبحسب شركة بيكر هيوز، التي استشهدت بها الصحيفة، فإن عدد منشآت التعدين النشطة في البلاد آخذ في الانخفاض للأسبوع الثامن على التوالي.



وفقا للخبراء، من الضروري هذا العام تحديد سعر البيع بنحو 75 دولارا للبرميل.



وبحسب شركات التعدين، فإن ديناميكيات أسعار الغاز غير مواتية أيضا، والتي انخفضت إلى النصف تقريبا مقارنة بالعام الماضي: من 6 دولارات إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.



ووفقا للصحيفة، تعتمد آفاق إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الآن على كيفية تطور الاقتصاد العالمي. ففي حالة انتعاشها والنمو المرتبط بها في الطلب على المواد الخام، سترتفع الأسعار ثم يصبح الحفر مربحا مرة أخرى.



ومع ذلك، يخشى العديد من الخبراء حدوث ركود عالمي جديد. وفي هذه الحالة، فإن الآفاق الإيجابية للصناعة لن تكون مضمونة.