تعد لوكسمبورغ - وهي مركز رئيسي للخدمات المالية في أوروبا - أكبر دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة قدرها 132.37 ألف دولار.



ورصدت «ورلد مابس» أكبر دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من خلال قسمة الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما على عدد سكانه، اعتمادا على بيانات صندوق النقد الدولي.



وأظهرت بيانات الصندوق أن البلدان الغنية ذات عدد السكان الأصغر غالبا ما تتصدر قائمة أغلى بلدان العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يزيد عدد سكان لوكسمبورغ على 600 ألف نسمة.



وفي المركز الثاني جاءت إيرلندا التي تعد المقر الرئيسي للعديد من الشركات المتعددة الجنسيات وذلك بنصيب للفرد من الناتج المحلي بلغ 114.58 ألف دولار، تلتها النرويج في المركز الثالث التي تعد واحدة من أكبر مصدري الطاقة في المنطقة، وذلك بنصيب للفرد من الناتج المحلي 101.1 ألف دولار.



وفي المركز الرابع جاءت سويسرا بنصيب للفرد من ناتجها الملحي يبلغ 98.77 ألف دولار، وخامسا سنغافورة بـ 91.1 ألف دولار، وسادسا قطر بـ 83.89 ألف دولار، وفي المركز السابع جاءت الولايات المتحدة الأميركية بنصيب للفرد من الناتج المحلي يبلغ 80.03 ألف دولار.



وفي المركز الثامن جاءت آيسلندا بنصيب للفرد من الناتج المحلي يبلغ 75.18 ألف دولار، وتاسعا حلت الدنمارك بـ 68.83 ألف دولار، وأخيرا في المركز العاشر جاءت استراليا بـ 64.96 ألف دولار.