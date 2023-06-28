يواصل بنك بوبيان مشاركته ودعمه للحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بهدف نشر وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية والشمول المالي بين مختلف شرائح عملاء القطاع المصرفي وتوعيتهم بتطورات المعاملات المصرفية، وذلك في إطار دوره المجتمعي وبرنامج الاستدامة.



ويحرص بنك الكويت المركزي على ضرورة تقديم هذه البرامج التوعوية من خلال قنوات التواصل لاسيما القنوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي لزيادة توعية عملاء البنوك بحقوقهم، وذلك عبر تعليماته الموجهة للقطاع المصرفي بما يضمن وصول هذه الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء ومعرفة مدى وعيهم بالموضوعات المطروحة ومدى تفاعلهم معها.



وفي هذا السياق، قال بنك بوبيان: مع استمرار حملة لنكن على دراية خلال العام الثالث للعام على التوالي نجح بنك بوبيان في نشر وتعميم مفهومها من خلال نشر كل المواد الإعلامية والنشرات التوعوية عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي وقنواته الرقمية، الأمر الذي استقطب متابعة واهتمام وتفاعل شريحة كبيرة من عملاء البنك والجمهور.



وأضاف أن مساندة «بوبيان» لحملة «لنكن على دراية» تأتي انطلاقا من أهمية الدور الذي يؤديه والبنوك المحلية للتوعية بمختلف الأنشطة والعمليات المصرفية التي تقوم بها، كذلك من حرص بوبيان على رفع درجة الوعي لدى جميع العملاء وغيرهم، لاسيما في ظل زيادة التحديات التي تواجهها البنوك نتيجة التطورات التي يشهدها العالم على كل المستويات، وهو ما يزيد من أهمية دور البنوك في تعزيز الثقافة والوعي المصرفي.