ضمن جهوده في تعزيز وعي العملاء في المعاملات المصرفية، وكجزء من دوره البارز في حملة «لنكن على دراية»، يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك» نشر الثقافة المالية من خلال تسليط الضوء على مزايا الخدمات والمنتجات المصرفية التي يوفرها كالتمويل الشخصي.



ويسعى «بيتك» من خلال الحملة إلى التوعية بأهمية تمييز التمويلين الاستهلاكي والإسكاني المتاحين لتلبية احتياجات العملاء الشخصية وفقا لمعايير وشروط محددة.



ويوضح البنك أن التمويل الاستهلاكي، وهو تمويل شخصي متوسط الأجل لا يتجاوز مقداره 25000 دينار، يقدم للعميل بغرض شراء سيارة أو أثاث أو الحصول على خدمات تعليمية أو صحية خلال مدة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات. أما التمويل الإسكاني فهو تمويل شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته 15 سنة ولا يتجاوز مقداره 70000 دينار، يقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص.



ويضيف أنه في سبيل الاستفادة من الخدمات التمويلية الشخصية من قبل العميل وتجنب تعرضه لمخاطر التعثر في السداد، أو الالتزامات المالية القانونية، سن بنك الكويت المركزي مجموعة من الضوابط والقوانين وألزمت البنوك الامتثال بها عند منحهم التمويل الشخصي سواء للموظفين أو العملاء.



تجدر الإشارة إلى أن حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية تهدف إلى توعية المجتمع بأمن المعاملات المصرفية وتعزيز الشمول المالي. ومنذ إطلاقها في عام 2021، يواصل «بيتك» دوره الفاعل في نشر ودعم أهداف الحملة من خلال حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات الأخرى.