ارتفعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، مع تراجع الدولار قبل بيانات اقتصادية مهمة تصدرها الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع، بينما يترقب المتعاملون أيضا خطابا لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للوقوف على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1925.80 دولارا للأونصة. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1935.60 دولارا للأونصة.



وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وفق رويترز.



وقد توفر البيانات الاقتصادية، ومن بينها مؤشر مديري المشتريات الصيني ومؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع صورة أوضح عن وضع الاقتصاد الكلي.



وسيتحدث باول أمام لجنة السياسة النقدية اليوم الأربعاء قبيل منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بشأن البنوك.



ويتوقع المستثمرون بنسبة 77% ارتفاع أسعار الفائدة في يوليو، وانخفاضها اعتبارا من عام 2024 فصاعدا.



ولا تشجع أسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا لكنه يعتبر استثمارا آمنا في أوقات الضبابية الاقتصادية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 23 دولارا للأونصة. وصعد البلاتين بنحو 1% أيضا إلى 933 دولارا للأونصة. وزاد البلاديوم 1% إلى 1319.02 دولارا للأونصة.