تم تأجيل أو إلغاء ما يقرب من 4000 رحلة جوية عبر الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي بعد أن اجتاحت عواصف قوية أجزاء من البلاد، وخاصة في الجنوب الشرقي ووادي أوهايو.



وأظهرت بيانات من «فلايت أوير»، أنه تم تأجيل 2974 رحلة داخل الولايات المتحدة أو داخلها أو خارجها وتم إلغاء 1007 رحلات أخرى.



وكانت شركة «يونايتد إيرلاينز» تقدم أسوأ أداء من شركات الطيران الأميركية المحلية، حيث تم إلغاء نحو 7% من جدولها، أو 222 رحلة، وتأخر 12% من رحلاتها، أو 357 رحلة، اعتبارا من الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة ولم تكن «دلتا» متخلفة كثيرا، حيث تم إلغاء 4% بما يعادل 171 رحلة من جدولها مع تأخير 10% أو 358 رحلة من رحلاتها.



وتأتي التأخيرات والإلغاءات بعد أن ضربت العواصف الرعدية أجزاء من أركنساس وتينيسي وميسيسيبي ووادي أوهايو مساء الأحد الماضي، وفقا لمركز التنبؤ بالعواصف التابع لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية. وبسبب العواصف، فإن أكثر من 700000 شخص في جميع أنحاء المنطقة من دون كهرباء.