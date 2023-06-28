أجرت فرنسا للمرة الأولى تجربة على صاروخ فرط صوتي قادر على الإفلات من الرصد بفضل مساره الذي لا يمكن التكهن به، حسبما أعلن مصدر مطلع على التجربة.



وأطلق الصاروخ الفرنسي «في-ماكس»، من مركبة تسمح بأخذ مقاييس دقيقة، وحلق في جنوب فرنسا في ساعة متأخرة امس الاول وفق ما قال المصدر لوكالة فرانس برس.



ويمكن أن تصل سرعة هذا النوع من الصواريخ إلى أكثر من ماخ-5، أو 6000 كلم بالساعة. ويقوم عدد قليل من الدول، من بينها الصين وروسيــا والولايــات المتحــدة بتطويــر هذه التكنولوجيــا أو نشرها.



وأصدرت فرنسا تحذيرا يشمل مسارا من 2000 كم لحركة النقل الجوي والبحري قبيل عملية الإطلاق.



وعند الإعلان عن إطلاق برنامج «في-ماكس» في يناير 2019، قالت وزيرة الدفاع آنذاك فلورانس بارلي إن «العديد من الدول تتزود بهذه التكنولوجيا. لدينا المهارة ولا يمكننا الانتظار أكثر».



وبعكس الصواريخ الباليستية الثابتة المسار بعد الإطلاق، فإن مســار تحليــق الصواريخ فرط الصوتية يمكــن أن يتغيــر عند السرعة العاليــة في أي مرحلة من الطيران، ما يسمــح لها بالتحليق بشكل متعــرج ومراوغة الدفاعات الجوية في حال استهدفت بصواريخ مضادة للطيران.