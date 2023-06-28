أصدرت المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، تقريرا رصدت خلاله زيادة كبيرة الاحتياجات المتوقعة لـ «إعادة التوطين» العام المقبل، واعتبرت أن اللاجئين السوريين هم الأكثر احتياجا.



وذكر تقرير المفوضية الصادر أمس الأول، أن أكثر من مليونين و400 ألف لاجئ سيحتاجون لـ «إعادة التوطين» العام المقبل، ما يشكل ارتفاعا بمقدار 20% عن احتياجات اللاجئين في العام الحالي.

وتشير المفوضية التابعة للأمم المتحدة، بمصطلح «إعادة توطين» إلى عملية نقل اللاجئين من دولة اللجوء إلى بلد آخر يسمح بإقامتهم به كلاجئين، ويمنحهم الإقامة الدائمة في نهاية المطاف، بحسب ما ورد عبر موقعها الرسمي.



وحذرت المفوضية في تقريرها من أن تفاقم أزمة اللجوء ووقوع حالات نزوح جديدة، تزيد من الحاجة لإجراء عاجل للتعامل مع «التحديات المتزايدة» التي يواجهها ملايين اللاجئين والنازحين في العالم.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، «نرى زيادة مقلقة في أعداد اللاجئين الذين يحتاجون إلى إعادة توطين عام 2024». وأوضح التقرير الذي نقله موقع «عنب بلدي» أن منطقة آسيا تأتي على رأس القائمة فيما يتعلق بالاحتياجات المتوقعة في العام الحالي، إذ سيحتاج 730 ألف لاجئ إلى دعم لـ «إعادة التوطين»، أي ما يعادل 30% من إجمالي الاحتياجات العالمية.

وأوضحت المفوضية، أنه مع استمرار الحرب السورية للعام الـ13 على التوالي، مخلفة أكبر «أزمة لجوء» في العالم، يظل اللاجئون السوريون «الأكثر احتياجا لإعادة التوطين» للعام الثامن على التوالي، فهناك 754 ألف لاجئ سوري حول العالم يحتاجون إلى مساعدة عاجلة.

وتوقع التقرير أن يكون اللاجئون من أفغانستان ثاني أكثر المجموعات التي لديها أعلى مستوى من احتياجات إعادة التوطين، ويأتي بعدهم اللاجئون من جنوب السودان وميانمار وجمهورية الكونغو الديموقراطية.