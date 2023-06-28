أكد وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري أن خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم يتمناه كل مسلم، مشددا على اهتمام الوزارة ممثلة برئيس وأعضاء بعثة الحج الكويتية بمواصلة العمل وبذل الجهد لخدمة حجاج الكويت وتذليل كل العقبات لإتمام مناسكهم وأداء شعائر الحج بالتعاون المستمر مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية.



وشدد المطيري في تصريح لـ «كونا» على الحرص على ترجمة التوجيهات السامية من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، والتعليمات المباشرة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتوفير كل احتياجات حجاج الكويت وتقديم جميع الإمكانات اللازمة لتأدية مناسك الحج.



وتقدم الوزير المطيري بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولكل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية على ما يقدمونه لضيوف الرحمن من حسن ضيافة وتوفير كل سبل الاطمئنان والراحة، سائلا المولى عز وجل ان تتكلل جميع الجهود بالتوفيق والسداد وان يتقبل من الحجاج سعيهم وصالح أعمالهم.