تستعد لطرح أغنية خليجية..وتربطها صداقة مع بدر الشعيبي



دعاء خطاب

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عبرت الفنانة المصرية ساندي عن سعادتها لمشاركتها في فيلم تاج مع النجم تامر حسني المنتظر عرضه في عيد الفطر، قائلة: «انا سعيدة بدوري في الفيلم ومشاركتي مع النجم تامر حسني إضافة كبيرة لي كنت بحاجة اليها وخاصة انني مقلة في اعمالي.

وتابعت خلال حديثها مع «الأنباء» التي هاتفتها لتهنئتها على الفيلم وتسألها عن تفاصيل دورها: «اتوقع ان اختلاف دوري في الفيلم سيضعني في مكانة مختلفة وأتمنى ان ينال دوري قبول ورضا الجمهور.

وواصلت: «تدور أحداث فيلم «تاج» في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق «سوبر هيرو» بمقاييس عالمية، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. وهو من بطولة تامر حسني، دينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسني وتصدت سارة وفيق للإخراج.



وأبدت ساندي عدم اهتمامها بأخبار اعتذار النجمات مي عمر وهنا الزاهد عن دورها التي تلعبه في فيلم «تاج» مؤكدة أن كل ما لفت نظرها في الفيلم أنه مختلف وأن فكرته قريبة مما تقدمه لجمهورها من الأطفال والشباب.



أسباب الاختفاء



وعن قلة أعمالها وظهورها منذ بداياتها في 2006 حيث قدمت ما يقرب من 6 ألبومات وصورت نحو18 كليبا، أجابت: «أعتقد انهم أكثر من ذلك ولكني اعترف بأني مقلة، والقصة بدأت أنني كثفت من وجودي في السنوات الخمس الأولى من دخولي الفن ولكني تعرضت لظروف شخصية خاصة بعد زواجي وإنجابي، وبعدها انفصالي من زوجي الأول الذي استولى على حسابات السوشيال ميديا وقام بحذفها وهو ما عرضني لإحباط شديد وجعلني منعزلة ومقلة، وبالتالي فإن كل وسائلي الدعائية كانت محذوفة وحتى عندما كنت اطرح أغنية جديدة ما كانت تحظى بفرص تسويقية كافية وقد قمت بإنشاء حسابات تواصل اجتماعي جديدة، ولله الحمد منذ أن قررت العودة وأرى أن عوض الله لي ساعدني فجاءت مشاركتي في فيلم تاج وأنا بصدد التعاقد على عمل آخر.

وتابعت ساندي قائلة: «كانت لدي تجارب تمثيلية سابقة منها «فيلم» خطة جيمي «وعيش حياتك» ومسلسل إذاعي، إلا ان «خطة چيمي» كان له الصدى الأكبر بينهم، فيما يشهد فيلم «عيش حياتك»حالة من النجاح حاليا على السوشيال ميديا، كما أرجعت سبب قلة تجاربها التمثيلية الى اعتذارها عن العديد من الاعمال التي ترى انها لم تضيف لها شيئا».



وعبرت ساندي عن سعادتها بأصداء أغنية الحالة الحالة قائلة: «الأصداء كانت كلها إيجابية وحازت اعجاب الجمهور وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهده على تيك توك ولاقت تفاعلا كبيرا عبر السوشيال ميديا.



وعن حرصها على الاستعانة بمخرجين أجانب لإخراج معظم كليباتها السابقة، أجابت ساندي قائلة: «كان ذلك في البداية وحينها لم يكن في مصر مخرجون مثل الآن، فنحن نشهد تطورا كبيرا في مستوى الإخراج وخاصة بين الشباب، لذلك أحرص الآن على التعاون والاستعانة بهم في أعمالي».



وكشفت ساندي أنها بصدد العمل على أغنية خليجية لكن طرحها مؤجل حاليا وذلك على غرار أغنية «ما تحملت الزعل» التي حققت نجاحا في حينها وكانت من ألحان القدير عبدالله القعود.



وعن علاقتها بنجوم الخليج، أوضحت ساندي أنها ترتبط بعلاقة صداقة وطيدة مع الفنان بدر الشعيبي، وترى أنه فنان موهوب وناجح وهو ما دفعها للتفكير في استثمار هذه الصداقة في عمل فني مشترك، لكن الفكرة لم تتبلور بعد.



وعن عدم مشاركتها في حفلات في الكويت والسعودية، قالت: «اختفيت منذ جائحة كورونا، وكانت لدي أمور شخصية تمنعني، ولكني عدت الآن وكثفت من تواجدي سواء على مستوى التمثيل أو الغناء.

وتابعت: «لدي ما يقرب من 4 أغان في فترة الصيف جميعها من ألحان وكلمات منتجي عزيز الشافعي.



ووصفت علاقاتها في الوسط الفني بالطيبة، وقالت: «أنا أحب زملائي وأحرص دائما على دعمهم، واضافت: «تامر حسني وبدر الشعيبي ورامي جمال ورامي صبري وكريم عفيفي هم الأقرب لي».



واعتبرت ساندي نفسها فنانة مثيرة للجدل من دون قصد منها، قائلة:«من غير قصد دائما أتصدر التريند بس لازم بمشكلة».