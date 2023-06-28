مبارك الخالدي



تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم بصعوبة مع منتخب الهند 1-1 أمس على ستاد سري كافيرانا في مدينة بنغلور الهندية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الاولى من بطولة اتحاد جنوب اسيا.



تقدم للهند سونيل شتريا (45+2)، وأدرك التعادل لمنتخبنا مدافع الهند أنور علي بالخطأ في مرمى منتخب بلاده بعد كرة عرضية من البديل عبدالله عمار (90+2). وشهدت المباراة طرد حمد القلاف من «الأزرق» ورحيم علي من الهند للاحتكاك بينهما (89).



وبهذه النتيجة ارتقى «الأزرق» للنقطة السابعة محافظا على الصدارة، بذات الرصيد مع الهند الذي حل بالمركز الثاني بفارق الأهداف. وينتظر منتخبنا في الدور نصف النهائي مواجهة ثاني المجموعة الثانية يوم السبت المقبل.



ودخل «الأزرق» المباراة بتشكيل مكون من الحارس عبدالرحمن كميل، وفي الدفاع كل من حمد القلاف وحسن حمدان وحمد حربي وعبدالله الفهد، وفي الوسط سلطان العنزي ورضا هاني واحمد الظفيري وفي المقدمة عيد الرشيدي وشبيب الخالدي ومحمد دحام.



واستحوذ المنتخب الهندي على مجريات الشوط الاول مستثمرا السرعة العالية للاعبيه والاعتماد على الكرات العرضية واستغلال الكرات الثابتة ما شكل خطورة على مرمى الحارس كميل، فيما لم يظهر «الأزرق» في امكاناته المعهودة واتسمت محاولاته بالفردية وكانت المحاولة الاولى من تسديدة عن طريق شبيب الخالدي لكن الكرة علت العارضة (19)، وكان دحام قريبا من التسجيل بعد تبادل للكرة مع الخالدي لكن كرته ذهبت بجوار القائم الايسر (24).



وترجم منتخب الهند افضليته بتسجيل هدف التقدم من ركلة ركنية قابلها سونيل شيتريا بتسديدة مباشرة في شباك «الأزرق» (45+2).



وادرك عبدالله عمار التعادل بعد تسديدة مباشرة لتصطدم بالمدافع الهندي أنور علي وتسكن الشباك (90+2).أدار اللقاء الحكم علم جير من بنغلاديش.