هادي العنزي



أبدى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود اعتزازه بالإنجاز الكبير الذي حققه أبطال الكويت في دورة الألعاب العالمية الصيفية الـ 16 للأولمبياد الخاص (برلين 2023)، وذلك في استقبال وفد الكويت العائد من ألمانيا في القاعة الأميرية مساء أمس الأول، بعدما جمع أبطال الكويت 21 ميدالية متنوعة (7 ذهبيات و10فضيات و4 برونزيات) في مختلف المسابقات.



وشهدت الدورة مشاركة نحو 7000 رياضي من ذوي الاعاقات الذهنية توافدوا من 190 دولة، تنافسوا في 26 رياضة أولمبية.



وأكد الشيخ فراس السعود أن الانجاز الكبير الذي حققه أبطال الكويت أدخل الفرح والبهجة إلى قلوب الجميع. وقال لـ «الأنباء»:«أظهر أبطال الكويت ما يتمتعون به من عزيمة عالية، وإصرار كبير على تحقيق اكبر الانجازات، بعدما ظفروا بـ 21 ميدالية، وسعادتنا لا توصف بهذا الانجاز العالمي، ونأمل أن تكون هذه بداية لتحقيق مزيد من الانجازات الكبيرة مستقبلا».



وأشار الى أن أبطال الأولمبياد الخاص سيحظون بكل الدعم المطلوب، لكل ما من شأنه أن يسهم في تطوير قدراتهم الفنية والبدنية لمشاركات فعالة قادمة في مختلف البطولات الاقليمية والقارية والدولية.



انجاز كبير للأبطال



من جهتها، أكدت الرئيسة الفخرية للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله أن الانجاز الذي تحقق يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لأبنائها الرياضيين. وقالت لـ «الأنباء»: «العدد الكبير من الميداليات الذي جمعه ابطالنا، رغم مشاركة 170 دولة يؤكد أن ابناء الكويت قادرون على تحقيق افضل الانجازات، وتجاوز أكبر التحديات».



من جانبها، ذكرت المديرة التنفيذية لنادي الطموح الكويتي الرياضي، وعضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي هدى الخالدي أن الفرحة غامرة بعودة أبطال الأولمبياد الخاص، وفوزهم بـ 21 ميدالية متنوعة في احد أهم وأكبر التجمعات الرياضية العالمية. وقالت لـ «الأنباء»: «نشكر كل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز الكبير من لاعبين ومدربين وأولياء أمور، ومن شأن هذا الانتصار أن يكون دافعا لنا لمزيد من العمل، للظفر بمزيد من الانجازات العالمية».



إلى ذلك، أكد اللاعب حسين كرم أن منافسات الدورة جاءت صعبة. وقال: «جميع الأمور كانت ممتازة، ونشكر الجميع على دعمهم ومساندتهم لنا طوال أيام الدورة».



من جانبها، اشادت اخصائية التغذية دلال بوحمدي بحسن التنظيم الذي شهدته الدورة، مضيفة ان التنظيم جاء مثاليا، والمنافسات اتسمت بالندية والتنافسية في مسابقات الرجال والسيدات، وفي المجمل جاءت الدورة ناجحة بامتياز، مشيدة بدعم واهتمام سفيرنا في ألمانيا نجيب البدر.