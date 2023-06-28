مبارك الخالدي



حسم مجلس إدارة النادي العربي موقفه من الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الأخضر في الموسم المقبل، حيث أعلنت إدارة النادي التعاقد مع المدرب الألماني توماس برداريش لقيادة الفريق ووضع خطة الإعداد لخوض منافسات الموسم المقبل، وذلك خلفا للبوسني روسمير سفيكو.



ويبلغ الألماني برداريش ٤٨ عاما وهو حاصل على رخصة التدريب البرو، وبدأ مسيرته لاعبا مهاجما منذ ١٩٩٢ في صفوف عدة فرق ألمانية هي شتوتغارت وفورتونا ودوسولدوف وفولفسبورغ غيرها، ولعب خلالها ٣٤٢ مباراة مسجلا ١٠٢ هدف، وأعلن اعتزاله في 2008 واتجه الى عالم التدريب.



وتتضمن سيرته الذاتية الإشراف على عدة فرق، إذ درب أندية تشينايين الهندي وفلازنيا إشقودرة الألباني وشكينديا المقدوني وفريق فولفسبورغ الألماني تحت 21 سنة، وفاز كمدرب في ألبانيا بالكأس ووصافة الدوري والسوبر وحصد جائزة مدرب العام.