توفي عن عمر مائة عام الفيزيائي الأميركي جون غودناف الذي كان أحد مبتكري بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن ونال مع شريكيه البريطاني والياباني في هذا الاختراع جائزة نوبل للكيمياء عام 2019، على ما أعلنت جامعته في أوستن بولاية تكساس.



وأوضحت جامعة تكساس التي زاول غودناف التدريس منذ عام 1986 في كلية «كوكريل» للهندسة التابعة لها توفي الأحد. ولاحظ رئيس الجامعة جاي هارتزل في بيان أن الفيزيائي المولود عام 1922 في ألمانيا والذي نشأ وتلقى علومه في الولايات المتحدة «ترك إرثا واسعا كعالم، إذ أدت اكتشافاته إلى تحسين حياة مليارات البشر في مختلف أنحاء العالم».