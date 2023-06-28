تتقدم «الأنباء» بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة، والنواب، والوزراء وجموع شعبنا الكريم والمقيمين الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبهذه المناسبة تحتجب «الأنباء الورقية» أيام الخميس والجمعة والسبت، وستعاود الصدور الأحد المقبل، على أن يواصل موقعنا الإلكتروني



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عساكم من عواده، وتقبل الله طاعتكم.