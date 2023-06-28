ستخوض أستراليا مباراتها الافتتاحية في كأس العالم للسيدات التي تستضيفها مع نيوزيلندا اعتبارا من الشهر المقبل، أمام ملعب ممتلئ بالكامل، وفق ما أفاد مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وكالة فرانس برس الثلاثاء.



قال النيوزيلندي ديف بيتش، الرئيس التنفيذي لكأس العالم للسيدات، إن تذاكر المباراة الافتتاحية لأستراليا ضد ايرلندا في 20 يوليو في ستاديوم أستراليا في سيدني الذي يتسع لـ80 ألف متفرج قد نفدت، مضيفا «لا توجد أي تذكرة متاحة راهنا».



ويتوقع بيتش أن تنفد أيضا تذاكر المباراة الافتتاحية للبطولة التي تخوضها نيوزيلندا ضد النرويج في أوكلاند قبل ساعات من مباراة أستراليا، مضيفا «سيكون يوما كبيرا لكرة القدم النسائية».



وقبل أقل من 25 يوما على انطلاق المونديال، قال رئيس البطولة إنه لم يتبق سوى «بضعة آلاف» من التذاكر لمباراة نيوزيلندا الافتتاحية في إيدن بارك الي يتسع لـ40 ألف مشجع.



قال بيتش ردا على سؤال عما إذا كانت ستنفد تذاكر المباراة الافتتاحية على الرغم من المخاوف بشأن انخفاض المبيعات في نيوزيلندا «نعم، بالتأكيد».