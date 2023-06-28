بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد برسالة تهنئة إلى صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد بمناسبة عيد الأضحى المبارك قال فيها: يطيب لي أن أرفع لمقام سموكم الكريم باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع بخالص التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متضرعين للمولى جل شأنه أن يديم على سموكم موفور الصحة وتمام العافية وأن يمتعكم بالعمر المديد، ونعاهدكم بأننا سنظل كما عهدتمونا مخلصين لوطننا الحبيب ودرعا حصينة وسدا منيعا بعد الله عز وجل للحفاظ على سيادة الوطن وصيانة أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموكم وعلى بلادنا وشعبنا الأبي بالخير والأمن والسلام وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا الغالي وتحقيق تقدمه ورخائه وازدهاره تحت ظل قيادة سموكم الحكمية، حفظكم الله ورعاكم.



كما أرسل الفهد برسالة تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، جاء فيها: يسعدني أن أرفع لمقام لسموكم الكريم باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متضرعين للمولى جل شأنه أن يديم على سموكم موفور الصحة وتمام العافية، ونعاهدكم بأننا سنبقى الرجال الساهرين على صون أمن الوطن وعزته وكرامته، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموكم وعلى بلادنا وشعبنا الأبي بالخير والأمن والسلام، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا الغالي وتحقيق تقدمه ورخائه وازدهاره تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سموكم السديدة، حفظكم الله.