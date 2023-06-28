ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، إذ طغى أثر المخاوف من عدم الاستقرار السياسي في روسيا واحتمال انقطاع إمدادات على أثر المخاوف بشأن الطلب العالمي.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا ما يعادل 0.62% إلى 74.64 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 49 سنتا ما يعادل 0.71% إلى 69.86 دولارا للبرميل.



ويوم الاثنين الماضي، صعد برنت 0.5% وزاد غرب تكساس الوسيط 0.3%، نقلا عن وكالة «رويترز».



وشهد يوم السبت الماضي تفاديا لاشتباك بين موسكو ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، إذ انسحب مقاتلو المجموعة المسلحون بكثافة من مدينة روستوف بجنوب روسيا بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع نحو العاصمة، حيث أثار هذا الأمر بعض المخاوف بشأن احتمال تعطل إمدادات النفط الروسية.