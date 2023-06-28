عبدالكريم العبدالله



طمأن رئيس فريق الخدمات الطبية في بعثة الحج الكويتية د.عبدالرحمن المطيري، بأن الحجاج الكويتيين بخير، ولم تسجل بينهم حالات دخول مستشفى، مؤكدا أن جميع المراجعين لعيادات الفريق ممن يعانون من بعض الأمراض المزمنة غير معدية كمرضى السكري والضغط والجهاز التنفسي وكذلك الإجهاد وبعض الإصابات الطفيفة زاروا هذه العيادات وتلقوا العلاج اللازم في العيادة بمشعر عرفة.

وذكر المطيري أن عيادة فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية ستنتقل الى «مزدلفة» لاستكمال تقديم الخدمات الطبية مع مناسك الحج، وبعد مزدلفة سيتم تخصيص عيادتين، الأولى في مقر البعثة بحي النسيم، والثانية بمقر البعثة في منى حتى نهاية مناسك الحج.