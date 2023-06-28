دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع البلدية حملة على احدى المناطق السكنية حيث قام خلالها بقطع التيار عن احدى المنشآت التي تحولت لمصنع خمور.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري ان الفريق لن يتوانى في التصدي للظواهر السلبية بالتعاون مع لجنة مكافحة ظاهرة العزاب في المناطق السكنية النموذجية.



ودعا الشمري الملاك لضرورة متابعة امور عقاراتهم لوضع حد للمخالفات فيها، حيث تتحول الى مصانع مخالفة وسكن عزاب ومكاتب خدم وهمية ومطاعن ومخازن، لافتا الى انه في الفترة القريبة الماضية تم ضبط اكثر من مصنع خمور وتم اتخاذ اللازم بشأنه. ولفت الى ان وتيرة الحملات ستزداد بعد اجازة العيد، منبها المخالفين بضرورة تعديل اوضاعهم قبل وصول الفرق اليهم.