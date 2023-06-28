محمد الجلاهمة - عبد الله قنيص



بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لكشف ملابسات وأسباب حادث حريق الشاحنة الذي وقع على طريق جسر الغزالي ، أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لها ان فرق التحقيق التابعة لإدارة تحقيقات الحوادث بالتعاون مع جهات الدولة المعنية المتمثلة في وزارة الداخلية - الإدارة العامة للجمارك قد انتهت من إجراءات المعاينة الفنية والتحقيق مع شهود الواقعة وجمع المعلومات والمستندات بعد إتمام عمليات مكافحة الحريق، وقد تبين أثناء المعاينة الفنية أن الحادث عبارة عن حريق في قاطرة وشبه مقطورة تحمل حاويتين تحتويان على مواد بترولية سريعة الاشتعال، وبعد المعاينة الفنية وافادة شهود الواقعة تبين أن منطقة بداية الحريق في محرك المركبة الواقعة أسفل كابينة القيادة ( القاطرة )، وأن سبب الحريق ناتج عن تسرب زيت المحرك وملامسته لحرارة المحرك مما أدى للاشتعال وانتقال الحريق إلى الحاويات الواقعة بالجهة الخلفية التي تحتوي على مشتقات بترولية متطايرة سريعة الاشتعال.



هذا، ولم تعثر فرق التحقيق على أي أدلة تشير الى أن الحريق ناتج عن عمد.



الجدير بالذكر، أن المختصين في إدارة تحقيقات الحوادث قد انتهوا من اجراءات رفع عينات من مخلفات الحريق في الحاويات التي تعرضت للحريق، اضافة إلى معاينة ورفع عينات قياسية من حاويات أخرى تابعة لنفس الشركة والتي سبق تواجدها في ساحة الانتظار بميناء الشويخ تمهيداً للتصدير وتم ارسال جميع العينات إلى المختبر التحليلي التابع لقوة الإطفاء العام، وقد جاءت نتيجة تلك العينات باحتوائها على مادة بترولية متطايرة سريعة الاشتعال تتآلف في تركيبها الكيميائي مع مادة الكيروسين والتي من شأنها أن تتوافق مع ماجاء في البيان الجمركي لتلك الحاويات.