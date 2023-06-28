اسامة ابوالسعود

رفع رئيس بعثة الحج الكويتية د. بدر المطيري التهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح وللشعب الكويتي بنجاح نفرة حجاج دولة الكويت من عرفات إلى مزدلفة.

وقال المطيري في تصريح صحافي: إن حجاج دولة الكويت توافدوا بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من ذي الحجة إلى مشعر مزدلفة بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم، من دون حدوث ما يعكر صفو هذه الأجواء الإيمانية ولله الحمد.

وتابع: لقد أدى حجاجنا هذا الركن العظيم وهم الآن جميعاً يتمتعون بصحة جيدة ويشكرون المولى عز وجل على هذه النعمة وهذا الفضل العظيم.



وذكر: كان الانتقال من عرفات إلى مزدلفة سلساً وسهلاً حيث اتسمت تحركات ضيوف الرحمن بانسيابية وسهولة وذلك عبر قطار المشاعر أو الحافلات، ولعل من أهم الأسباب التي ساعدت في ذلك، بعد توفيق من الله عز وجل، هو ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات هائلة ومتنوعة لخدمة ضيوف الرحمن، وكذلك الخبرة الكبيرة التي بات يتمتع بها أبناء المملكة من المتطوعين من الذكور والإناث العاملين في خدمة ضيوف الرحمن لدرجة أنهم أبهروا شعوب العالم الإسلامي بما قاموا به من جهود كبيرة ورائعة، علاوة على التنظيم المروري والانتشار الأمني المميز، وكل ذلك ساهم بتوفير الأمن والسلامة والاطمئنان لجموع الحجيج.



وأردف قائلاً: رغم هذا النجاح إلا أن العمل في بعثة الحج الكويتية ما زال مستمراً، ولم يتوقف، كما أن الجميع ما زال على أهبة الاستعداد لأي طارئ لأن هدفنا أولاً وأخيراً رضا الله عز وجل وذلك من خلال خدمة ضيوف الرحمن من دولة الكويت بناء على توصية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، ولهذا فإن جميع لجان وفرق البعثة تقوم بجولاتها التفقدية المعتادة بين الحملات الكويتية للاطمئنان على الحجاج ومتابعة أحوالهم وللتأكد من أن الحملات ما زالت تؤدي دورها كما هو مطلوب ومتوقع منها.