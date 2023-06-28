يحرص العديد من المواطنين والمقيمين على زيارة المقابر في أول أيام العيد، وهذا ما شهدته مقابر الكويت، وذلك بعد الانتهاء من صلاة العيد مباشرة، حيث كان توافد الكثير من الأهالي عليها لقراءة الفاتحة وبعض آيات القران الكريم على أرواح أهاليهم وأحبابهم من الذين رحلوا والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والمغفرة.



وأكد عدد من الأهالي أن أول ما يقومون به بعد صلاة العيد هو التوجه إلى المقبرة لزيارة قبور ذويهم والدعاء لهم والترحم عليهم، كما أن بعضهم كان حريصا على اصطحاب أبنائهم معهم لما في مثل هذه الزيارات من معان نبيلة، وتأكيد على أهمية صلة الأرحام حتى بعد الموت، ولما فيها أيضا من عبرة تربوية في تذكر الآخرة والموت، لاسيما أنهم يشاهدون قبورا لأشخاص من أعمار مختلفة، وبالتالي فإن ذلك يشكل لهم حافزا على الطاعة وحسن العبادة والعمل والتعامل مع الآخرين.



كما أكد عدد من المواطنين أنهم دائمو الزيارة للمقبرة سواء في الأعياد أو أيام الجمع وفي الأيام العادية، وفي كثير من الأوقات التي يشعرون بأن أشخاصا أعزاء عليهم قد توفاهم الله وهم بحاجة لتذكرهم والشعور كأنهم معهم في بعض الظروف أو المناسبات، خصوصا في الأعياد، داعين الله تعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين وأن يتغمدهم برحمته.