قام رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي الشمري بزيارة لسلاح الدفاع الجوي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكان في استقباله مساعد آمر سلاح الدفاع الجوي العميد الركن خالد الشريعان وعدد من ضباط الدفاع الجوي،

حيث نقل اللواء الركن م.د. غازي الشمري تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، معربا عن فخره واعتزازه بالدور والمهام والواجبات المنوطة بهم في سبيل الدفاع والذود عن تراب الوطن، مثمنا ومؤكدا أن ما يقومون به من مهام وواجبات وعمل متواصل على مدار الساعة يعكس حجم كفاءتهم المهنية وقدراتهم الفنية، في التعامل مع المنظومات الدفاعية في سبيل حماية سماء بلدنا الحبيب.



وفي ختام الزيارة حثهم على الاستمرار في ذلك لخدمة وطننا الغالي، سائلا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.