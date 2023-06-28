قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بزيارة تفقدية إلى جزيرة أم المرادم ومركز خيران الساحلي والمركز الحدودي، وذلك في إطار جولاته التفقدية والميدانية المستمرة لتجسيد التواصل الدائم ومتابعة الأوضاع الأمنية والوقوف على الجاهزية والاستعداد في قطاعات الوزارة، حيث نقل تحيات وتهاني القيادة السياسية العليا الى منتسبي الوزارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً بتواجدهم على رأس عملهم بعيداً عن أهلهم وذويهم ويقظتهم الدائمة لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

واستمع الوزير الخالد إلى شرح موجز عن آلية عمل المنظومة الرادارية والتصدي لمحاولات التهريب والتسلل، مشيراً الى أن أمن وسلامة الحدود لها الأولوية في المنظومة الأمنية الشاملة، لافتاً إلى أن جزيرة أم المرادم تعد المنفذ البحري الخاص بختم جوازات المسافرين، وتوثيق دخول وخروج القطع البحرية (يخوت، لنجات، سفن) إلى المياه الإقليمية و كذلك تفتيشها عن طريق الإدارة العامة للجمارك.

وأكد أن استراتيجية المؤسسة الأمنية تنطلق من التطوير الدائم والتدريب المتواصل واستخدام التكنولوجيا لضبط الحدود ومراقبتها، مشيراً الى حرص القيادة السياسية على توفير أحدث التقنيات لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة. كما وجه بسرعة ومضاعفة الجهود لإنجاز وإنهاء صيانة منفذ أم المرادم البحري ليكون نموذجاً حضارياً للبلاد.



وفي ختام الجولة قام الخالد بزيارة الى مركز الحدود البري، وكان في استقباله مدير عام أمن الحدود البرية اللواء مجبل بن شوق وعدد من القيادات الأمنية، حيث أعرب عن ارتياحه لما شاهده من يقظة وجاهزية بين قيادات وضباط وأفراد قطاع أمن الحدود واستعدادهم لمواجهة أي طارئ، وسعيهم الدائم لتطوير أساليب عملهم بما يواكب أحدث التقنيات الأمنية في إطار منظومة أمنية متكاملة واعتمادا على تقنيات بالغة التطور.



ورافق الوزير الخالد خلال الجولة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني اللواء توحيد الكندري، ومدير عام الادارة العامة لخفر السواحل اللواء طلال المونس وعدد من القيادات الأمنية.