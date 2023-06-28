المسلخ وفّر كميات كبيرة من الأغنام الأسترالية بسعر 65 ديناراً للرأس شاملاً الذبح والتقطيع والتجهيز

تجار ماشية لـ «الأنباء»: أسعار الأغنام مرتفعة والجفالي وصل لـ125 ديناراً والسوري والأردني 170 ديناراً والكويتي بين 170 و200 دينار

الخالدي: «هيئة الغذاء» راقبت الأضاحي لضمان سلامتها ووفرت الأطباء البيطريين ومفتشي الأغذية في أماكن مخصصة داخل المسلخ

عاطف رمضان



توافد عدد كبير من المضحين من المواطنين والمقيمين الى مسلخ العاصمة بمنطقة الري لذبح أضاحيهم وذلك منذ الساعة السادسة من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.



«الأنباء» تجولت داخل وخارج مسلخ العاصمة وداخل سوق الصفاة لبيع الماشية، وبلغ عدد الأغنام التي تم ذبحها خلال أول ساعتين 2000 رأس غنم تقريبا وسط ترتيب وتنظيم لاقى استحسان عملاء المسلخ والمضحين من المواطنين والمقيمين.



ووفق معلومات من شركة تجارة ونقل المواشي فإن مسلخ العاصمة التابع لها بلغت طاقته الإنتاجية 1000 ذبيحة من الأغنام في الساعة الواحدة، إضافة الى استعداد المسلخ بكمية كبيرة من الغنم الأسترالي غطت طلبات الزبائن وبسعر 65 دينارا للرأس الواحد شاملا الذبح والتقطيع والتجهيز من تغليف وكرتون وثلج.



كما ان الهيئة العامة للغذاء والتغذية راقبت الأضاحي لضمان سلامتها ووفرت الأطباء البيطريين ومفتشي الأغذية في أماكن مخصصة لها داخل المسلخ.



وحسب تجار الماشية، فقد كانت أسعار الأغنام مرتفعة هذه السنة مقارنة بالعام الماضي لارتفاع أسعار الأغنام المستوردة، فكان رأس الغنم السوري والأردني يباع جملة بـ 145 دينارا ويباع للمشتري ما بين 150 و170 دينارا، والطلي الكويتي يتراوح سعره ما بين 170 و200 دينار، والجفالي بسعر من 100 دينار الى 125 دينارا.



وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، قال المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات المحلية في شركة تجارة ونقل المواشي معتز الياسين في تصريح لـ «الأنباء»: ان الشركة استعدت لاستقبال المضحين قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرا الى أن ذلك بجهود فريق العمل لدى الشركة ومعظمهم من المواطنين.



وأوضح الياسين أن الطاقة الاستيعابية لمسلخ العاصمة 1000 ذبيحة تقريبا من الأغنام خلال الساعة الواحدة، لافتا الى توافر الاضاحي الاسترالية من الغنم لدى الشركة بكميات كبيرة تغطي متطلبات عملاء الشركة من المواطنين والوافدين.



وبين الياسين أن سعر الاضحية هذه السنة من رأس الغنم الأسترالي شاملا الذبح والتقطيع والتجهيز بالتغليف والكرتون والثلج بـ 65 دينارا.

الغذاء والتغذية



من جهته، أفاد د.فيصل الخالدي من الهيئة العامة للغذاء والتغذية بأن الهيئة جهة رقابية على المسالخ للحفاظ على سلامة الأضحية، موضحا انه تم دمج النوبات بهدف فحص الاضاحي بشكل أسرع والتسهيل على المواطنين والمقيمين.



ولفت الخالدي الى أن دور الهيئة يبدأ من بداية دخول الاضحية الى المسلخ، إذ يتم فحصها قبل ذبحها وبعد الذبح تفحص بالكامل للتأكد من سلامتها، وفي في حال كانت الاضحية غير سليمة يتم إعطاء صاحبها تقرير يفيد بعدم سلامتها لضمان حقه وتعويضه من قبل البائع في حال تعرضت الاضحية للتلف أو كانت غير سليمة.



ونصح الخالدي المضحين بأن يعتمدوا بشكل أساسي على المسالخ لذبح أضاحيهم لسلامة الاضحية وحفظ حقوقهم وضمان فحصها من قبل أصحاب الاختصاص من أطباء بيطريين ومفتشي أغذية.

إقبال كثيف



من جهته، قال المضحي أحمد الكندري إن التنظيم في مسلخ العاصمة جيد، وان الاقبال في أول أيام العيد على المسلخ كالعادة يكون كثيفا وان أرقام الدور وصلت الى 6900 خلال الثلاث ساعات الأولى من استقبال المسلخ للزبائن، مشيرا إلى أن المسلخ يتسلم الأضحية ويعطي «كوبون» تسلم للمضحي يحتوي على رقم وينتظر في صالة الانتظار لحين تجهيز الذبيحة، مقترحا بان تكون هناك أولوية لكبار السن والنساء.



راحة العملاء



من جانبه، أفاد المضحي محمد الشليح بأن الازدحام في صالة الانتظار داخل مسلخ العاصمة هذه السنة اقل من العام الماضي وذلك نتيجة تنظيم عمليات دخول وخروج المضحين.



وأشاد الشليح بالتنظيم والترتيب من قبل إدارة مسلخ العاصمة مما نتج عنه توفير سبل الراحة لعملاء المسلخ.

أسعار مرتفعة



بدوره، قال أبو راكان العنزي تاجر ماشية في سوق الصفاة إن أسعار المواشي خلال هذه السنة مرتفعة مقارنة بالعام الماضي وذلك لأن الماشية المستوردة أسعارها مرتفعة من البلدان المصدرة لها.



وأضاف ان رأس الغنم السوري والأردني يباع جملة بــ 145 دينارا ويباع للمشتري ما بين 150 و170 دينارا والطلي الكويتي يتراوح سعره ما بين 170 و200 دينار.



ولفت الى ان الجفالي يباع بسعر من 100 دينار الى 125 دينارا ويشهد اقبالا لأن سعره في متناول الجميع، مشيرا إلى ان الاقبال بشكل عام على الاضاحي ضعيف خلال هذه السنة بسبب ارتفاع الأسعار وتزامن فترة العيد مع عطلة الصيف وموسم السفر.



أما تاجر المواشي راسل دوان، فأكد أن الأسعار تتداول فيما بين 80 دينارا و85 دينارا للخروف الجفالي والخروف السوري والإيراني 120 دينارا تقريبا، كذلك المحلي يتراوح سعره ما بين 140 دينارا و135 دينارا، مشيرا الى وجود اقبال كبير على شراء الاضاحي هذا العام.