الرشيدي: خطوط الطيران بين الكويت وكوريا تعزز التعاون في مجالات تكنولوجيا المستقبل والخدمات الصحية والتبادل الأكاديمي والعلمي

أكد سفير الكويت لدى جمهورية كوريا ذياب الرشيدي أهمية إعادة فتح خطوط الطيران المباشر بين البلدين مما يساهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.



جاء ذلك في بيان للسفارة في سيئول تلقته «كونا» بشأن توقيع الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية مذكرة تفاهم مع نظيرتها في جمهورية كوريا بغية تحديث الترتيبات الثنائية التي تنظم التشغيل الجوي بين البلدين وزيادة تعاونهما في مجال الطيران المدني.



وقال السفير الرشيدي إن إعادة فتح خطوط الطيران المباشر بين البلدين ستسهم في تعزيز العلاقات بين الكويت وجمهورية كوريا على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة وبشكل خاص زيادة فرص مساهمة الشركات الكورية في تنفيذ المشاريع التنموية المهمة المتعلقة برؤية الكويت 2035.



وأضاف السفير أن من شأن هذه الخطوة كذلك أن تسهم في التعاون في مجالات تكنولوجيا المستقبل وقطاع الخدمات الصحية والتبادل الأكاديمي والعلمي بما يحقق المصلحة الوطنية لكلا البلدين الصديقين إلى جانب تشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص فيها على زيادة تبادل الاستثمارات وبحث أوجه تعزيز التبادل التجاري.



يذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها في جمهورية كوريا بغية تحديث الترتيبات الثنائية التي تنظم التشغيل الجوي بين البلدين وزيادة تعاونهما في مجال الطيران المدني.



وقال مدير إدارة النقل الجوي نائب المدير العام للشؤون الإدارية والقانونية والمالية بالتكليف في الإدارة عبدالله الراجحي في اتصال هاتفي مع «كونا» من سيئول اليوم إن المذكرة تتضمن التعديل على بعض بنود الاتفاقية الموقعة عام 1981.



وأوضح الراجحي أن المذكرة تعنى بتنظيم قواعد تشغيل شركات الطيران الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار النمو المستمر في حركة النقل الجوي للركاب والشحن وزيادة عدد الرحلات بين البلدين.



وأضاف أن المذكرة تنسجم مع سياسة الإدارة العامة للطيران المدني في فتح الأجواء وتشجيع شركات الطيران العالمية على زيادة رحلاتها الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي لتسهيل حركة الركاب والشحن الجوي، مشيرا إلى أنها تهدف كذلك إلى ربط مطار الكويت الدولي بأكبر عدد من المطارات الدولية من خلال شبكة عالمية للخطوط الجوية بما يعزز تشجيع إعادة الحركة الجوية بين البلدين وتشجيع تبادلهما التجاري والسعي نحو إتاحة خيارات جديدة ومتنوعة لخدمة جمهور المسافرين.