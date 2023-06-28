استقر الذهب اليوم الأربعاء قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر بعدما طغت بيانات اقتصادية أميركية قوية على وضع الذهب كملاذ آمن، بينما يترقب المتعاملون خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات أخرى بحثا عن دلائل على رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1915.45 دولار للأونصة ليحوم قرب أدنى مستوى له منذ 16 مارس/آذار عند 1910 دولارات للأونصة.



واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1924.60 دولار للأونصة.

وقال كبير محللي السوق في سيتي إندكس، مات سمبسون: "البيانات الاقتصادية القوية (في الولايات المتحدة) رفعت الدولار وأعادت الذهب إلى أدنى مستوياته في يونيو/حزيران الليلة الماضية"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وأشارت البيانات الصادرة أمس الثلاثاء إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح التضخم.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، يتوقع المستثمرون بنسبة 77% رفع أسعار الفائدة في يوليو، وخفضها اعتبارا من مارس 2024 فصاعدا، وتتوقع معظم البنوك الأميركية الكبرى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأسعار الفائدة المرتفعة لا تشجع على الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.

وسينشر مجلس الاحتياطي محضر اجتماعه يومي 13 و14 يونيو في الخامس من يوليو، بينما سيعقد اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بشأن أسعار الفائدة يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

ويترقب المستثمرون باهتمام بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو، التي ستصدر غدا الخميس، إلى جانب بيانات أخرى.

وسيتحدث باول أمام لجنة السياسة النقدية اليوم الأربعاء قبيل منتدى للبنك المركزي الأوروبي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.93 دولار للأونصة.



وانخفض البلاتين 0.9% أيضا إلى 916.83 دولار للأونصة.

وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 1281.48 دولار للأونصة.