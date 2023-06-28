في عالم مثالي، كانت أسعار الأسهم لتعكس دائمًا القيمة الأساسية للشركات، لكن الحقيقة أن الأسواق المالية ليست بهذه المثالية، والسبب في ذلك هو المشاعر الإنسانية، والتي تتحكم في عمليات البيع والشراء وبالتالي تقييم الأصول.

ويمكن للاتجاهات القائمة على المشاعر على نطاق واسع أن تفصل بين الأسعار والقيمة الأساسية للأصل، ما يدفع الأسهم إلى أعلى أو أدنى مما ينبغي أن تكون عليه.

بالنظر إلى فقاعة "دوت كوم" على سبيل المثال، اقتنص عدد كبير جدًا من المستثمرين أسهم التكنولوجيا بشراهة مع القليل من الاهتمام "بشكل خطير" بأساسيات هذه الشركات، لكن في خضم الحماس تجاه التكنولوجيا، كان من الصعب للغاية تمييز هذا التأثير العاطفي.

ولحسن الحظ، هناك مقياس يمكن أن يشير إلى كيفية تأثير معنويات المستثمرين على أسعار الأسهم في الوقت الحالي، وذلك تحديدًا في السوق الأمريكي.

هذا المقياس هو مؤشر "الخوف والجشع" الذي طورته "سي إن إن بزنس"، وفيما يلي توضيح لماهية مؤشر "الخوف والجشع"، وكيف يعمل.

ما هو مؤشر الخوف والجشع؟

يحاول مؤشر الخوف والجشع قياس معنويات المستثمرين، وهذا القياس مهم عملًا بالمنطق القائل إن خوف المستثمرين المفرط يدفع الأسهم إلى الانخفاض، فيما يدفع جشع المستثمرين الأسهم إلى الأعلى.

وفي هذا السياق، يمكن لمؤشر الخوف والجشع أن يشير إلى ما إذا كانت الأسهم أقل من قيمتها الحقيقية أو أسعارها معقولة أو مبالغا فيها.

كيف يعمل مؤشر الخوف والجشع؟

مؤشر الخوف والطمع هو مقياس من 100 نقطة، ويشير الرقم الأقل إلى سوق هابط يشعر بالخوف، فيما يشير الرقم الأعلى إلى مناخ يسمح بسوق صاعد أكثر جشعًا، والقراءات بالضبط كما يلي:

- الخوف الشديد: 0-25 نقطة.

- خوف: 25-45 نقطة.

- سوق محايد: 45-55 نقطة.

- جشع: 55-75 نقطة.

- الجشع الشديد: 75-100 نقطة.

يُستخدم مؤشر "الخوف والجشع"، بطريقتين؛ أولاً، مساعدة المستثمر على فهم كيفية تأثير العواطف على قراراته الاستثمارية؛ ثانيًا، يمكن أن يساعده في التعرف على فرص الشراء والبيع الجيدة.

هذا يعني أنه قد يساعد المستثمر في تجنب البيع الهلعي في الأوقات التي يشعر فيها السوق بالخوف الشديد، ما قد يعني خسارة جزء كبير من أصوله، أو حتى الشراء عندما يكون السوق مبالغا فيه.

وبدلًا من ذلك يمكنه ترقب الوقت المناسب لاتخاذ قراره بناءً على معنويات السوق، وقيمة المؤشر هي متوسط متساوٍ لسبعة مؤشرات فرعية في سوق الأسهم هي كالآتي: