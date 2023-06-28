يسعى الكثير لقضاء إجازة العيد في أماكن مختلفة والاستمتاع بالحدائق أو الذهاب إلى مدينة الألعاب أو الجلوس في أحد المطاعم، لكن هذا لم يعد حالهم مع اشتداد الأزمة الاقتصادية.

وبحسب اقل التقديرات فإن قضاء إجازة العيد لأسرة تتألف من خمسة أشخاص تكلف ما يقارب مليوني ليرة كمصروف، ما دفع الكثيرين لإلغاء فكرة السفر واستبدالها بالذهاب إلى المطعم أو لمدينة الألعاب لمرة واحدة فقط.



وحتى هذا الخيار يكلف ما يزيد على 300 ألف ما بين أجرة تاكسي وتكاليف ألعاب وعشاء خفيف، بحسب تقرير لموقع «اثر برس» ليبقى الخيار الأفضل البقاء في المنزل، فحتى زيارة الأقارب للمعايدة أصبحت مكلفة على الزائرين والمزورين.



وتقول سيدة وهي أم لثلاثة أطفال، إنها آثرت الخروج في أول أيام العيد إلى حديقة برية في ريف دمشق بعد الاتفاق مع صديقاتها على تنظيم شراء حاجيات «السيران» أو تقاسمهم فيما بينهم، فتبين لها أن كلفة سيران العيد تقارب 400 ألف بين شراء الدجاج لتحضير (المشاوي) والخضراوات والفواكه، إضافة إلى ذلك أجرة السيارة التي جاءوا بها.



وحتى سكان الريف الذين كانوا ينوون الذهاب الى قراهم لقضاء العطلة الطويلة نسبيا، الغوا الفكرة نظرا لتكاليف المواصلات، حيث بالكاد يكفي الدخل لتأمين الأساسيات.



دوره، يوسف لفت إلى أن معظم العائلات ترغب في السفر.



وكان بعض من السوريين اعتبروا أن (المشوار) كلفته لا ترحم لذلك وجدوا أن العيد في المنزل هو الحل الوحيد، في ظل الغلاء والظروف المعيشية الصعبة.