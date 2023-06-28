عمان - وكالات

أعلن الجيش الأردني، إسقاط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، هي الثالثة خلال الشهر الجاري.



ووفق بيان صادر عن مصدر في القيادة العامة للجيش الأردني: «أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة ثالثة خلال الشهر الجاري قادمة من الأراضي السورية».



وأضاف «ان قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية».



وبين المصدر أنه جرى التعامل مع الطائرة المسيرة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مؤكدا أن القوات المسلحة وفي مختلف الظروف والمناسبات في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية العملياتية.