طالب رؤساء وقادة 10 أحزاب وكيانات سياسية في «الإدارة الذاتية» التي اعلنها الأكراد شمال شرق سورية، الولايات المتحدة بفرض منطقة حظر جوي فوق مناطق سيطرتهم.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط، إن وفدا من أحزاب «الإدارة الذاتية» بحث مع البعوث الأميركي الخاص إلى سورية نيكولاس غرينجر، العمليات التي يشنها الجيش التركي ضد قوات سوريا الديموقراطية «قسد» وحزب العمال الكردستاني «بي كي كي»، إضافة لسياسة واشنطن في سورية.



ونقلت الصحيفة عن رئيسة مركز الدراسات والاستشارة الديبلوماسية بـ «الإدارة الذاتية»، رولا داود «أن رؤساء وقادة 10 أحزاب وكيانات سياسية، عقدوا اجتماعا مطولا مع غرينجر طالبوا خلاله بفرض منطقة حظر طيران جوي لحماية شعوب المنطقة من الضربات التركية الموجعة التي زعزعت الاستقرار» على حد تعبيرها.



وتطلق تركيا باستمرار عمليات قصف جوي عبر طائرات حربية ومسيرات، تستهدف مواقع ومسؤولين لـ «قسد» ومكوناتها شمال شرقي سورية، ومواقع ومسؤولين من «بي كي كي» في سورية والعراق.



والأسبوع الماضي، استهدفت طائرة مسيرة تركية، سيارة تقل مسؤولين من حزب العمال الكردستاني و«الإدارة الذاتية» قرب قرية «تل شعير» شرقي القامشلي في ريف الحسكة.



وقال مصادر لموقع تلفزيون سورية إن السيارة المستهدفة تعود إلى كابي شمعون، الرئيس المشترك لـ «مقاطعة القامشلي» في «الإدارة الذاتية»، وهو من المكون السرياني في الإدارة. وأدى الى مقتل قياديتين كرديتين.