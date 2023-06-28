بيروت - عمر حبنجر

احتفل اللبنانيون، أمس، بعيد الأضحى المبارك عن بعد، وتبادلوا التمنيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فيما غابت المعايدات التقليدية المباشرة من قبل السياسيين، حيث أعلن كبارهم، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ومثله رؤساء الحكومة السابقون، اعتذارهم عن عدم تقبل التهاني بسبب ظروف لبنان الراهنة، فيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان يؤديان مناسك الحج في الديار المقدسة في السعودية.



وكانت منصة «تويتر» وسيلة تواصل معظم السياسيين مع الناس بمناسبة العيد، ولفتت تغريدة للنائب طوني فرنجية، نجل المرشح الرئاسي سليمان فرنجية، دعا فيها للتضحية من اجل لبنان، وقال: يستحق لبنان ان نضحي من اجله، ونستحق كلبنانيين ان نضحي من اجل بعضنا البعض، وعسى ان يكون عيد الأضحى مناسبة نتطلع معا الى ايام تحمل الخير والبركات والصحة للجميع..



اما النائبة غادة أيوب، عضو «تكتل الجمهورية القوية»، فقد أملت ان يضحي المسؤولون اللبنانيون من اجل قيامة الوطن، لا أن يضحوا بالوطن من اجل مصالحهم، لنعيش جميعا مسلمين ومسيحيين بكرامة ومساواة تحت سقف دولة القانون.



لقد كانت الدعوة للتضحية في صلب كلتا التغريدتين، بتقاطع واضح بين فرنجية المصنف سياسيا ضمن فريق «الممانعة»، وبين أيوب المعتبرة في خط المعارضة، مع الفارق بأن دعوة الاول للتضحية تحتمل التأويل، سلبا او ايجابا، فيما جاءت دعوة ايوب مطلقة وبلا خلفيات، فهل التضحية من اجل لبنان مطلوبة؟ ام من اللبنانيين لصالح رئاسة سليمان فرنجية؟..



في غضون ذلك، تبقى الدعوة للحوار بمنزلة الخبز اليومي للقوى السياسية على اختلاف توجهاتها، في حين يتبارى الفرقاء في المطالبة بالحوار والتفاهم، مع إحجامهم عن تقديم التنازلات، على طريقة المثل الاميركي القائل: «الكل يريد الذهاب الى الجنة، لكن لا أحد يريد ان يموت».



والحوار المطروح من «حزب الله» يريده ان يكون حول المرشح سليمان فرنجية ليس كشخص، ولكن كأهداف وبرامج سياسية، معتمدا عبارة «رئيس لا يطعن المقاومة في الظهر»، وان وصول فرنجية الى الرئاسة يغني الحزب عن طرح اجراءات «اصلاحية» دستورية تحقيقا لتطلعاته، أما في حال عدم وصول فرنجية الى بعبدا فسيكون على الحزب البحث عن ضمانات لا عن مرشحين بدائل، وأولى هذه الضمانات قوننة الوجود المسلح للحزب في لبنان، على غرار «الحشد الشعبي» في العراق والحرس الثوري في ايران.



وهكذا: إما فرنجية وإما الضمانات المستحيلة التي قد لا يحملها فرنجية نفسه والشاهد حديث نجله طوني عن التضحية من اجل لبنان.



رئيس «حزب القوات اللبنانية» د.سمير جعجع لاحظ أن الآذان صمت، في الآونة الأخيرة، من دعوات البعض الى الحوار، في وقت لم يك اصحاب هذه الدعوات يوما أهل حوار، بدليل تمسكهم بوضعيتهم غير الشرعية وغير القانونية، رغم المطالبة الحثيثة، من قبل غالبية اللبنانيين، بوجوب إيجاد حل لهذه الوضعية ولكن من دون جدوى.



وذكر جعجع بما آلت اليه العشرات من طاولات الحوار التي انعقدت في الاعوام الـ 15 الاخيرة، والتي اسفرت كلها عن لا شيء، وأضاف: بعد ثمانية اشهر من الفراغ الرئاسي، كيف تصر جهة على حوار للوصول الى مرشح توافقي في حين تؤكد ان مرشحها الأول والأخير هو سليمان فرنجية؟



جعجع جدد التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس في جلسات انتخابية مفتوحة وفي دورات متتالية وليس التعطيل.



النائب سامي الجميل، رئيس «حزب الكتائب اللبنانية» كشف أمس، عن انه ابلغ الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان عدم الرغبة في طرح اسماء جديدة وان على الآخرين سحب مرشحيهم.



وأضاف: ان الكتائب لن تقدم اسم اي مرشح جديد، واعتبر ان المعركة التي نقودها اليوم ابعد من رئاسية: وقد ابلغنا الموفد الفرنسي الا يطلب منا اي اسم آخر، وان المطلوب من حزب الله سحب اسم فرنجية، المطلوب خطوة من الحزب، أما نحن فلن نقبل بسيطرة الحزب على البلد.. وهذا ينطبق على رئاسة الجمهورية، اليوم وغدا، وعلى الحكومة وعلى القوانين وعلى نهج حياتنا.



بدوره، «تكتل لبنان القوي» وبعد اجتماعه برئاسة النائب جبران باسيل، أكد على موقفه الثابت من موضوع رئاسة الجمهورية، باعتباره استحقاقا سياديا، اولا وأخيرا، يتحقق بحوار لبناني - لبناني حول اسم الرئيس والخطوط العريضة لبرنامج انقاذي تنفذه حكومة منسجمة مع الرئيس، ويدعمه مجلس النواب بإقرار الاصلاحات المطلوبة، وعلى أساس ذلك يتم طلب الدعم الخارجي.



عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب علي خريس ‏قال: ان هناك قيادات لا تريد اخراج لبنان من ازمته، وان هناك من يسعى الى ابقاء الوضع على حاله غير الطبيعي في لبنان.



وأضاف خريس: ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيبقى الساعي لايجاد الحلول والوصول الى مخارج ايجابية تبعد البلد عن كل ما يتخبط به.



متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة رأى ان لبنان عانى من تراجع سياسي واقتصادي واجتماعي واخلاقي جعله في عداد الدول الفاشلة بعدما كان لؤلؤة الشرق.



وأضاف: ان ما زاد الامر سوءا ما تسمعونه عن فساد يسود في الادارات الرسمية، بمعظمها، ومصالح تسير الحكام والزعماء، بمعظمهم، اضافة الى عدم احترام القوانين وتخطي الدستور، والاستهتار بكل الاستحقاقات وأولها انتخاب رئيس للجمهورية.