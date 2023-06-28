بيروت - خلدون قواص

دعا أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي المسؤولين الى الرجوع لصوابهم والسعي في حاجة الناس، وأكد ان السياسة الحقيقية هي مراعاة حقوق الناس وان تهيأ لهم ظروف الحياة الكريمة.



وقال في خطبة عيد الأضحى المبارك من جامع محمد الأمين في وسط بيروت بحضور ممثل رئيس مجلس الوزراء مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري: نتعلم من الحج أن هذه الأمة الإسلامية أمة واحدة قوية وثابتة في مواجهة كل التحديات التي تعصف بها، الحج تظهر فيه كرامة الإنسان وفطرته النقية ومعاني العطاء والإنفاق والمسامحة.



وأضاف: هذه الكرامة الإنسانية التي رسخها الإسلام، أين هي في هذا التغول العالمي وفي هذه الحروب الدامية التي تدور على الأرض، أين كرامة الإنسان أمام هذا السكوت المطبق عما يحدث على ارض فلسطين ارض المجاهدين المرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى، أين هي كرامة الإنسان مما نعيشه في بلدنا، الى متى هذا الاستخفاف بكرامة الشعب اللبناني وتضييع حقوقه وشأنه وهمه القلبي والنفسي، أين تحمل المسؤولية في إنجاز الاستحقاقات الوطنية لبلدنا، أين المتصدرون لمشهد المسؤولية من أنين الناس ووجعهم.



وختم: في الحج نتعلم كرامة الإنسان وهي فوق كل شيء، وكرامة الشعب اللبناني أعظم من أي منصب، ومن أي مصلحة شخصية، هذا هو الشيء الحقيقي الذي يبقى، فعلى كل مسؤول أن يفعل ما تذكره به الأجيال والتاريخ بأنه عمل طيب حميد.



وبعد إلقاء الشيخ أمين الكردي خطبة عيد الأضحى توجه وممثل رئيس الحكومة القاضي محمد المصري ووزير البيئة ناصر ياسين والعديد من الشخصيات إلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث قرأوا الفاتحة عن روحه الطاهرة وعن أرواح رفاقه الأبرار.