القاهرة - ناهد إمام

أكد وزير المالية د.محمد معيط أنه تم طرح 50 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لتلبية احتياجات المواطنين والأسواق بالقاهرة والمحافظات، بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء وعدم حدوث أي اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية.



وأضاف الوزير - في بيان أصدرته وزارة المالية امس- أن مصلحة الخزانة وسك العملة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة غير مسبوقة في مجال «الرقمنة»، واستحدثت العمل بآليات متطورة توفر الوقت والجهد، وترفع الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية، على نحو يمكننا من طرح كميات إضافية من «الفكة» قبيل المواسم والأعياد.



وأكد رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة اللواء حسام خضر الحرص على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من «الفكة» عبر احتياطي يكفي لمدة عام ونصف العام.



وأشار إلى أن الأيام القليلة الماضية، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على مقر مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، للحصول على «الفكة» من العملات المعدنية المساعدة، والفلوس الجديدة التي يتم توفيرها لتقديمها «عيدية».