القاهرة - ناهد إمام

ينفذ قطاع البترول حاليا برنامجا متكاملا للتحول الرقمي في كل أوجه الصناعة البترولية، ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، الذي بدأ تنفيذه عام 2016 تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا، بهدف تحسين الأداء ودورات وأنظمة العمل ورفع كفاءة العمليات من خلال إنشاء منظومة رقمية متكاملة وموحدة تعمل على ربط جميع أنشطة القطاع وإتاحة البيانات، لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة التحديات بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة.



وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية - في بيان لها امس- أنه تم إطلاق منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية، لتسويق المناطق البترولية عالميا، وذلك في إطار تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل المستثمرين، لاتخاذ قرار الاستثمار في مجال البترول والغاز بمصر.



وأشارت إلى أن البوابة تستهدف توفير جميع البيانات الجيولوجية المطلوبة من قبل المستثمرين الحاليين والمحتملين والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز في مصر، وفي ذات الإطار يتم العمل حاليا على تشجيع الاستثمارات في مجال التعدين من خلال العمل الجاري لإطلاق منصة رقمية لمجال التعدين والثروة المعدنية في مصر على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، حيث ستحتوي بوابة التعدين على جميع البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين، لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية في مصر والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات.



ويعمل قطاع البترول على تطبيق نظم الحوكمة من خلال الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة لربط كل شركات ومنشآت القطاع من خلال إنشاء نظام تخطيط وإدارة الموارد (ERP)، والذي يعمل على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات في شركات القطاع المختلفة، ويراعى التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز، بما يساعد في تطوير وتحسين الإجراءات وتداول البيانات والمعلومات إلكترونيا، لتحسين كفاءة أداء العمليات ودعم اتخاذ القرار.



وقد تم بالفعل تطبيق نظام (ERP) في هيئة البترول وجميع الشركات القابضة، وجار ربط كل الشركات التابعة لها، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع نظام تخطيط وتطوير مصافي التكرير وشركات التسويق التابعة للهيئة، وبدء التنفيذ في شركات التوزيع التابعة للهيئة، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع التحكم والرقابة على الزيت الخام والمنتجات البترولية عن طريق إنشاء مركز تحكم رئيسي (SCADA) لخطوط الأنابيب، والذي يهدف إلى التحكم ومراقبة حركة تداول ونقل النفط الخام والمنتجات البترولية، فضلا عن الانتهاء من مشروع المنصة الموحدة لأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS).



ونفذ القطاع منظومة متابعة كميات الوقود من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة إلكترونية، لمتابعة كميات الوقود المنصرف من المستودعات لمحطات الوقود للعملاء بكافة المحافظات، كما تم تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليا في كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة، وذلك بالإضافة إلى تدشين غرفة التحكم والمتابعة الآلية لعمليات مصافي التكرير، والتي تشتمل على عدة نظم رقمية متطورة مثل نظم البرمجة الخطية التي تساعد في الوصول لأعلى عائد من التشغيل والنظم المختصة بمتابعة دقيقة لعمليات التشغيل ومتابعة المستودعات والمعامل الخاصة بالمصافي.



كما تم تفعيل نظام التتبع الآلي للسيارات الصهريجية (GPS) من خلال تركيب المنظومة بأسطول النقل التابع للشركات والقطاع الخاص، لمتابعة حركة جميع السيارات الصهريجية مباشرة أثناء عملية النقل، وتطبيق نظام القياس الأوتوماتيكي لمستوى الوقود (ATG) عن طريق تركيب جهاز بالخزانات الأرضية بالمحطات لقياس كميات الوقود وإرسالها لغرفة تحكم بالمحطة وقياس نسبة المياه في الخزانات، وتم ربط البيانات بغرف التحكم المركزية بهيئة البترول، واستخدام أنظمة متقدمة للتشغيل والتحكم في شبكات خطوط الأنابيب باستخدام (Scada System).