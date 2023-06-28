الإسكندرية - أ.ش.أ



انتشلت قوات الحماية المدنية، عاشر ضحايا عقار الإسكندرية المنهار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، وهي لشاب في بداية العشرينيات، وذلك بعد يومين من البحث أسفل أنقاض العقار، ليصبح الإجمالي حتى الآن 10 حالات وفاة، و4 إصابات.

ولايزال البحث جاريا عن ضحايا آخرين أسفل العقار المنهار، المكون من 14 طابقا، حيث تحاول قوات الحماية المدنية إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار.



وأصيب 4 أشخاص في محيط العقار المنهار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول شرقي محافظة الإسكندرية، بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين أثناء أداء عمله.



وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من حي المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرق المحافظة.



وقررت نيابة المنتزه أول، حبس مالك الطابق الـ 14 بالعقار المنهار بشارع خليل حمادة، شرقي الإسكندرية، ومقاول الترميم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهم: القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وكذلك البناء بدون ترخيص المقترن بإتلاف الممتلكات، وهو ما تسبب في انهيار العقار وتعريض حياة المواطنين للخطر، كما أمرت النيابة بالتحفظ على ملف العقار، وصولا لبيان سبب الحادث، وتشكيل لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة، لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه.