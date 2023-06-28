في اطار الجولات التفقدية الميدانية للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لتجسيد التواصل والوقوف على الجهوزية والاستعداد



قام النائب الاول صباح اليوم الاربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك بزيارة مركز المهلب للإطفاء والإنقاذ البحري في المنطقة الجنوبية حيث كان في استقباله رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد، و نقل تحيات وتهاني القيادة السياسية العليا لرجال الإطفاء والانقاذ البحري، مشيدا بما يقومون به من جهود ومهام جسام تنصب في حماية أرواح المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم .



وأعرب عن فخره واعتزازه بالجهوزية التامة التي يتمتع بها رجال قوة الإطفاء العام للقيام بواجباتهم المنوطة بهم بكل تفان واخلاص .



واستمع الى شرح موجز عن آلية عمل إدارة الإطفاء والانقاذ البحري بعملية الإطفاء والانقاذ ، مشيرا الى ان سلامة مرتادي البحر لها اولوية كبيرة في تحقيق الامن المجتمعي .



واشاد بتواجد منتسبي القوة على رأس عملهم بعيدا عن اهلهم وذويهم ويقظتهم لسلامة وخدمة الوطن .

حضر الزيارة نائب الرئيس لقطاع المكافحة وقطاع تنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال بدر ناصر ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام العميد محمد بدر ابراهيم ومدير ادارة الاطفاء والانقاذ البحري العميد بدر فالح سيف.