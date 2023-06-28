ستوكهولم - رويترز



مزق متطرف مصحفا وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي الأربعاء مما أثار غضب تركيا في وقت تسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد أن منحت الشرطة السويدية الإذن بتنظيم الاحتجاج.



وندد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحرق المصحف، وكتب على تويتر يقول «أندد بالاحتجاج الدنيء في السويد ضد كتابنا المقدس في أول أيام عيد الأضحى المبارك».



وأضاف أنه من غير المقبول السماح باحتجاجات مناهضة للإسلام باسم حرية التعبير.



وشاهد نحو 200 شخص واحدا من منظمين اثنين للاحتجاج وهو يمزق صفحات من المصحف الشريف ويمسح حذاءه بها قبل أن يضع فيه لحم الخنزير ويضرم النار فيه، بينما تحدث المحتج الآخر في مكبر صوت.



وصاح بعض الحضور باللغة العربية «الله أكبر» احتجاجا على ما يحدث واعتقلت الشرطة رجلا بعد محاولته رمي حجر.



وهتف أحد مؤيدي المظاهرة «دعوه يحترق» فيما اشتعلت النيران في المصحف.



ورفضت الشرطة السويدية عدة طلبات في الآونة الأخيرة لتنظيم احتجاجات لإحراق المصحف، لكن المحاكم أبطلت هذه القرارات قائلة إنها تنتهك حرية التعبير التي تكفلها البلاد.



وقال رئيس الوزراء أولف كريسترشون في مؤتمر صحافي الأربعاء إنه لا يستطيع التكهن بمدى تأثير المظاهرة على عملية انضمام بلاده إلى الحلف.



وصرح بأنه «أمر قانوني لكنه غير مناسب»، مضيفا أن المسألة تعود للشرطة لاتخاذ قرارات تنظيم احتجاجات لإضرام النار في المصحف.



وأحد الشخصين اللذين شاركا في المظاهرة يدعى سلوان موميكا ووصف نفسه في مقابلة صحافية في الآونة الأخيرة بأنه لاجئ عراقي يسعى إلى حظر القرآن.



وقال محمود الخلفي إمام المسجد الأربعاء، إن ممثلي المسجد أحبطهم تصريح الشرطة بتنظيم الاحتجاج في عيد الأضحى.



وأضاف الخلفي في بيان «اقترح المسجد على الشرطة نقل المظاهرة إلى مكان آخر على الأقل، وهو أمر ممكن بموجب القانون، لكنهم اختاروا ألا يفعلوا ذلك».



وقال الخلفي إن نحو عشرة آلاف مصل يتوافدون على مسجد ستوكهولم في عيد الأضحى كل عام.