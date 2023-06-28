قال النادي الأهلي العائد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إنه تعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشلسي.

وكتب الأهلي في حسابه في تويتر «أسد التيرانغا. أفضل حارس في العالم. إدوارد ميندي أهلاوي».



وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة في نهاية العام الماضي.



وتعاقد الاتحاد بطل الدوري السعودي في وقت سابق من الشهر الجاري مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ونغولو كانتي، وأعلن الهلال التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قائد ولڤرهامبتون مؤخرا.



وذكرت تقارير أن هذا الصيف سيشهد انضمام المزيد من نجوم الكرة الأوروبية إلى أندية سعودية.